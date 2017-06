"Vanaf 1 juli kan al wie bijvoorbeeld in Parijs (maar dus ook in Lyon of Grenoble, nvdr.) zonder het juiste vignet rondrijdt, beboet worden", waarschuwt Danny Smagghe van Touring in Het Nieuwsblad. "Die boete bedraagt 68 euro, terwijl een vignet slechts 4,80 euro kost."

Het gaat bovendien om een eenmalige investering, want het vignet is verbonden aan het voertuig en blijft geldig zolang het ingeschreven staat. Het kan wel niet ter plaatse worden gekocht. Mensen die naar een van de steden gaan - of er zullen passeren - moeten het online bestellen. Al kan het al snel tien dagen duren vooraleer het in de bus valt. Snel bestellen, is dus de boodschap.