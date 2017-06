Bij het Antwerpse parket liep al langer een onderzoek, na een eerdere klacht van gelijkekansencentrum Unia. Volgens de procureur werd op de pagina bewust aangezet tot haat en diende er een duidelijk signaal te komen dat dergelijke uitlatingen ontoelaatbaar zijn.

De beklaagde sloeg mea culpa. "Hij had de pagina in 2012 opgericht om te reageren tegen bepaalde wantoestanden, zoals Syriëstrijders die hier nog altijd uitkeringen kregen. Hij raakte gaandeweg echter de controle kwijt over zijn 23.000 volgers en ook een beetje de controle over zichzelf, nadat hij in 2013 werd aangevallen op straat. Mijn cliënt lag een tijd in coma, staat sindsdien op invaliditeit en de daders werden nooit gevat, wat een zekere kwaadheid in hem losmaakte", pleitte zijn advocaat Luc Deceuninck.

Hij vroeg de rechtbank om hem een werkstraf op te leggen, zodat hij iets kan terugdoen voor de maatschappij. "Mijn cliënt komt daar zeker nog voor in aanmerking want hij heeft een blanco strafblad. Het contrast tussen wie hij is en hoe hij zich op die Facebookpagina uitte, kan ook niet groter zijn. Zo heeft hij onder meer aan voedselbedeling en daklozenwerking gedaan."

De uitspraak volgt op 30 juni.