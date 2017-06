Syrische vluchteling: "In België glimlacht iedereen"

Kelzy is 21 en hij is gevlucht voor de oorlog in de Syrische stad Aleppo. In "Iedereen beroemd" legt hij uit waarom België een goed land is voor vluchtelingen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

