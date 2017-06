"Ik ga drie keer per week een stuk schrijven voor Het Laatste Nieuws, over van alles en nog wat. Ik geloof erg sterk in de bredere discussie" zegt Torfs over zijn overstap. "Een krant als Het Laatste Nieuws is een uitstekende krant die heel veel mensen bereikt. Ik zal van heel nabij kunnen analyseren wat er in de samenleving gebeurt, dat doe ik ook ontzettend graag, en met een volledige vrijheid, dat is iets wat ik kan herwinnen tegen vroeger, als rector moet je toch een beetje oppassen", zegt Torfs.

Hij kwam ook nog even terug op zijn verlies bij de rectorverkiezingen. "ik voelde op het einde dat het heel moeilijk ging worden. Wij hebben de campagne zeker te naief aangepakt, de tegenpartij was erg goed voorbereid, onder meer op sociale media. De artikels over de zaak-Van Gool hebben ongetwijfeld meegespeeld, maar ik maak daar voor de rest weinig commotie over", besluit Torfs.