In dezelfde lijn ligt wat Patrick Dewael verwoordde als "te veel eilandvorming" van de verschillende diensten. "Iedereen heeft een stuk van de puzzel, maar het geheel ontbreekt vaak." Die eilandjes moeten evolueren tot een veiligheidsketen.

En - niet onlogisch - is er ook een capaciteitsprobleem, zowel van mensen als van middelen. Als we dat vertalen naar een concrete zaak, komen we al snel uit bij het dossier van de broers Abdeslam. Dat dossier belandde onderaan de stapel en raakte in de vergetelheid tussen honderden andere. De informatie dat ten minste één van de broers aan het radicaliseren was, wás er, maar werd geklasseerd als een rood dossier (een dossier zonder hoge prioriteit). Het gevolg was dat bepaalde gevraagde onderzoeksdaden niet of pas laat gebeurden. Er wordt in deze zaak niet met de vinger naar één persoon gewezen, maar de commissie is toch streng: "Door een gebrek aan onderzoekscapaciteit, onvoldoende informatiedeling, gebrekkige structuren en procedures en een onvoldoende krachtig optreden van leidinggevenden binnen de federale politie verloopt dit niet altijd goed."

Als laatste haalt de commissie nog de inefficiënte procedures en regelgeving, beperkte internationale samenwerking en het ontbreken van een integrale aanpak aan.