Méér dan 500 pagina's telt het rapport van de commissie aanslagen over de veiligheidsarchitectuur in ons land. Concreet heeft de commissie maandenlang de werking van politie, veiligheidsdiensten en gerecht onder de loep genomen om zo systeemfouten bloot te leggen en te kijken of de aanslagen hadden vermeden kunnen worden. Het eerste luik over de slachtoffers en hulpverlening werd al voorgesteld, het derde luik over radicalisme volgt later - ze hopen nog voor de zomer te landen. De rode draad doorheen dit tweede luik over veiligheid zal meer dan waarschijnlijk de informatiehuishouding en informatiedoorstroming zijn.

Voorzitter van de commissie Patrick Dewael (Open VLD) neemt als eerste het woord: hij benadrukt dat er een consensus bereikt is tussen de acht politieke partijen die de commissie telt: "Datgene dat ons bindt is belangrijker dan datgene wat ons scheidt. Dat is niet alledaags, meestal wordt de politiek gekenmerkt door scherpe debatten." Hij uit zijn dankbaarheid richting de experten die de commissie bijgestaan hebben. "Zonder hen hadden we niet kunnen landen met deze aanbevelingen."

Dewael benadrukt ook dat een consensus niet betekent dat er geen scherpe aanbevelingen geformuleerd zijn geweest. "De hele veiligheidsketen is onder de loep genomen. De aanslagen hebben ons in hart en ziel geraakt. De bevolking stelt zich uiteraard vragen. Ik denk dat een onderzoekscommissie de uitgelezen instantie is om antwoord te geven op de vragen van de bevolking. Wij zijn op zoek gegaan naar disfuncties, maar de bevoegdheid van een commissie is niet om individuele personen te sanctioneren." De verschillende casussen rond onder andere de broers Abdeslam en de broers El Bakraoui worden later nog voorgesteld.