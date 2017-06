Zelf weet de staatssecretaris wat het is om het niet breed te hebben, want het gezin leefde van één loon. Moeder breidde vaak kleren en Demir kreeg "de afdankertjes", zoals een boekentas, van haar zus. Op restaurant gaan zat er niet in, laat staan een vakantie boeken.

Ze woonde in een mijnwerkerswoning waar er geen warm water was en de badkamer gewoon in de keuken was. "Maar als kind sta je daar niet bij stil. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets tekort kwam. Ik heb thuis veel warmte en liefde gekregen. We gingen wel eens naar een park in de buurt en onze moeder maakte dan een picknickmand klaar."

Demir herinnert zich het beeld van een hardwerkende vader die (steenkool)zwart naar huis kwam. En een moeder die héél veel met de kinderen bezig was. "Ze hadden het beste voor ogen met de weinige middelen die ze voor handen hadden." Als kind bleek Demir een rustige baby, zowaar een stil kind. Later is dat veranderd. De 37-jarige Demir staat nu bekend als een pittige, emotionele dame. "In zo'n groot gezin moet je leren opkomen voor jezelf", legt ze die evolutie uit.