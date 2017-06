De afvalverwerking is big business. Zo zouden in Vlaanderen 12.000 mensen in die industrie werken. De jaarlijkse omzet daarvan wordt geschat op 3,7 miljard euro. De sector zit al jaren in de lift, zelfs tijdens de crisis is de sector gegroeid. De groei bedraagt gemiddeld zo'n 5 procent per jaar. Volgens recent onderzoek zou nog meer inzetten op recyclage en een kringloopeconomie op termijn nog eens 15.000 extra jobs kunnen opleveren.

"Het is een positief verhaal van groene jobs", zegt Verheyen voorts. "Het afval wordt hier geïmporteerd, omdat we een goede recyclage-industrie hebben. We kunnen hier een betere verwerking aan het afval geven dan elders. Het kan beter hier worden verbrand of chemisch behandeld dan dat het elders op een stort belandt."

Vlaanderen voert overigens ook afval uit. Geen huishoudafval, want dat is verboden. We voeren jaarlijks zo'n 2,13 miljard kilogram industrieel afval uit. Het grootse deel daarvan, 80 procent, gaat naar Nederland.