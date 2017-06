Britt Custers schreef een brief aan de terrorist

Na de aanslag in Manchester schreef de 16-jarige Britt Custers een brief aan de terrorist. Haar brief verscheen op onze website en kreeg heel wat reactie. In "Van Gils & Gasten" legt Britt uit waarom ze de brief schreef en wat ze daarmee wou bereiken.

