Mathilde is sinds januari vorig jaar ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelligen. Hoe zij concreet het verschil wil maken, is door te sensibiliseren, en te informeren. En dus mochten we uitzonderlijk vragen stellen ook. In hoeverre ze haar dagelijks leven heeft aangepast sinds ze 'SDG advocate' is. Of hoe ze de doelstellingen concreet maakt aan kinderen? Weten haar kinderen bijvoorbeeld waar ze mee bezig is?

Mathilde lacht: "Het is belangrijk om met hén daarover te spreken, dat is de toekomstige generatie. En dus spreek ik met hen over het belang van onderwijs. Zij hebben de kans om naar school te gaan, maar miljoenen kinderen hebben geen kans om naar school te gaan, en vooral jonge meisjes."

Haar kinderen weten dus wat belangrijk is: studeren voor de examens? "Dat is ook belangrijk voor de volgende weken."