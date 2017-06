Wat is de mijnenslag?

Karrewietreporter Romy interviewt Wouter van het In Flanders Fields Museum. Hij weet alles over Wereldoorlog I. Hij vertelt waarom we vandaag de mijnenslag in West-Vlaanderen herdenken.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Wat is de mijnenslag?

Karrewietreporter Romy interviewt Wouter van het In Flanders Fields Museum. Hij weet alles over Wereldoorlog I. Hij vertelt waarom we vandaag de mijnenslag in West-Vlaanderen herdenken.