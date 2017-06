De pomptesten vormen volgens de paters een gevaar voor de waterkwaliteit en dus gaat men de vergunning (opnieuw) aanvechten.

"De vergunning werd dinsdag ondertekend door de bevoegde ambtenaren van het Waals gewest", bevestigt Marbehant. "We gaan nu drie putten aanleggen, twee die met elkaar in verbinding staan en een derde op een andere plaats. Tussen de putten komen er leidingen. Dit zal zeker verschillende maanden in beslag nemen."

Maar eerst, belooft de verantwoordelijke voor 'public affairs' bij Lhoist, zal er met de gemeente Rochefort en met verantwoordelijken van de gelijknamige abdij rond de tafel worden gezeten "om samen de resultaten van de analyses te volgen".

De woordvoerder van de abdij van Rochefort, Christophe de Doncker, herhaalt dat hij van plan is om de vergunning aan te vechten bij Waals minister Carlo Di Antonio. "We beschikken over 20 dagen vanaf publicatie. We zullen alle mogelijke juridische middelen gebruiken", waarschuwt hij.

De trappist van Rochefort wordt gebrouwen in de abdij Notre Dame de Saint-Rémy. Het water voor het bier komt van de Tridaine-bron in de steengroeve. Met de pomptesten wil Lhoist de uitbreiding van de steengroeve onderzoeken, maar dat zou het brouwproces in gevaar brengen, menen de broeders.

Het bedrijf heeft altijd beweerd dat de uitbreiding levensnoodzakelijk is voor het voortbestaan van zijn activiteiten tot 2045. Zo niet, dreigen er vanaf 2023 honderden jobs verloren te gaan. Bovendien meent Lhoist dat de werken de waterkwaliteit niet in gevaar brengen en dus géén gevaar vormen voor het voortbestaan van de trappist.