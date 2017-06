Thalys heeft een goed jaarbegin achter de rug. Tot eind mei lagen zowel het aantal reizigers als de omzet 10 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, toen Thalys weliswaar fel te lijden had onder de gevolgen van aanslagen in Parijs en Brussel. Die dip is helemaal weggewerkt, want ook ten opzichte van 2015 is er "enkele procenten" groei, benadrukte CEO Ogier bij de voorstelling van de resultaten.

Die groei komt vooral van de vrijetijdsreizigers, de markt die het hardst leed onder de terreurdreiging, en meer bepaald de "Nederlandse route" (Parijs-Brussel-Amsterdam) en de lowcosttrein Izy tussen Brussel en Parijs, die in april vorig jaar werd gelanceerd. De capaciteit van de Izy-treinen, die 400.000 reizigers lokten in het eerste jaar, wordt deze zomer overigens met 6 procent opgetrokken.

Op de traditionele Thalys-treinen wordt in december een derde klasse gelanceerd (tickets te bestellen vanaf september). De "comfort"-klasse (vanaf 55 euro voor rit Brussel-Parijs) zal zich situeren tussen de goedkope "standard"-klasse (vanaf 29 euro) en de "premium"-klasse (vanaf 115 euro) met alles erop en eraan. Met "comfort" reis je in eerste klasse, maar zonder alle extra diensten van "premium", zoals uitgebreide restauratie, extra wifi-capaciteit...

"De doelgroep van 'comfort' zijn zakenreizigers die nu in tweede klasse reizen, maar die de extra ruimte en rust van de eerste klasse kunnen gebruiken", aldus Ogier. Door die zakenreizigers naar eerste klasse te verschuiven, krijgt Thalys ook extra zitjes vrij in de standaardklasse om goedkopere tickets aan de man te brengen. Deze "optimalisering van aanbod en bezettingsgraad" moet ertoe leiden dat 30 procent van de verkochte tickets een goedkoop ticket (maximaal 40 euro) is, tegen 25 procent nu.

Thalys stelde woensdag ook zijn nieuwe zetel voor naast het station Brussel-Zuid. Er werken circa 300 mensen. Daarnaast telt Thalys nog eens ongeveer 300 boordpersoneelsleden.