Volgens Alain Pardaen, de burgemeester van Wetteren, worden er sinds de sluiting van de parking in Drongen meer vluchtelingen aangetroffen op zijn grondgebied. De druppel die de emmer deed overlopen bij de CD&V-burgemeester, was de ontdekking van 32 vluchtelingen in een woning nabij de oprit van de snelweg in de nacht van maandag op dinsdag.

De burgemeester nam contact op met Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers, die eerder al rond de problematiek van snelwegparkings alle partijen rond de tafel bracht. Briers contacteerde daarop het kabinet van Vlaams minister Weyts.

"Wetteren heeft in tegenstelling tot Drongen een bewaakte parking en de politie is vlakbij", reageert ministers Weyts. "We blijven waakzaam en de politie treedt ook op."

De minister zegt voorts dat de concessionaris zelf zeer tevreden is over de aanpak van de Vlaamse overheid. "We vragen wel dat de vrachtwagens achter de omheining gaan staan. We hebben er nu al voor gezorgd dat na 18 uur die parking gratis is."