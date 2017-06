Die cijfers verrassen Christophe Deborsue niet. Hij werkt als journalist voor de Franstalige zender RTL, woont officieel in Namen, maar is ook in Vlaanderen bekend. Hij woont er ook, voor een derde van zijn tijd.

"Walen beseffen steeds meer dat er een grote kloof is tussen de twee gewesten", zegt Deborsu in "De ochtend" op Radio 1. Hij geeft meteen een hele reeks voorbeelden, zoals de goedkopere registratie- en successierechten. "Maar Walen zijn het ook stilaan beu dat de economische groei beter blijft in Vlaanderen. Bovendien is het onderwijs er beter en is er de helft minder werkloosheid. Ik kan nog een tijdje doorgaan, dus ik kan maar beter stoppen."

"De aanwezigheid van de N-VA heeft veel Walen ook gerustgesteld", zegt de journalist. "Tot 2014 was dat een onbekende partij, die de indruk gaf te strijden voor een onafhankelijk Vlaanderen. Nu zien we dat Jan Jambon (minister van Binnenlandse Zaken, nvdr.) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie, nvdr.) goed werk leveren. Het beeld van N-VA dat Walen tegenhield om naar Vlaanderen te verhuizen, is minder aanwezig."

Anderzijds heeft Wallonië ook veel te bieden, benadrukt Deborsu. "De gronden zijn hier drie keer goedkoper, de luchtkwaliteit is beter en er zijn meer plaatsen om te bouwen. Ook de Vlamingen zijn hier meer dan welkom. We zullen ze met open armen ontvangen."