Op 1 november van vorig jaar werd een anti-terrorismewet van kracht. Eén van de maatregelen: bellen en sms’en met een anonieme prepaidkaart onmogelijk maken om crimineel gebruik tegen te gaan. Terroristen kunnen bijvoorbeeld op die manier met elkaar bellen zonder medeweten van de politie.

Vandaag verloopt de uiterste deadline om die anonieme nummers te registreren. Tegen middernacht is elk nummer dat nog niet op naam staat geblokkeerd.

Op dit moment weten de operatoren van zo’n 500 000 nummers nog niet wie de eigenaar is. Dat is 15 procent van het totaal aantal prepaidkaarten dat in omloop is. Het gaat om kaarten die niet of nauwelijks in gebruik zijn. Zoals reservetoestellen die ergens in een kast rondslingeren, maar ook wel om prepaidkaarten in alarmsystemen of huishoudtoestellen. Die gebruikers komen straks misschien voor een verrassing te staan.

Dat betekent niet dat die kaarten straks verloren zijn. De gsm-operatoren geven nog wat respijt. Wie plots tot de vaststelling komt dat er een kaart niet meer werkt, kan alsnog registreren. Bij Proximus kan dat nog tot 7 september, bij Base en Orange nog tot 7 juni volgend jaar. Registreren kan in de winkels van de gsm-operatoren of online met eID.