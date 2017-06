Binnenlandse Zaken krijgt inzage in passagiersgegevens

De Privacycommissie heeft groen licht gegeven aan Binnenlandse Zaken om de gegevens te verzamelen van iedereen die in een Belgische luchthaven vertrekt, aankomt of in transit is. Twee dagen voor vertrek zal elke luchtvaartmaatschappij een lijst met namen en gegevens van de passagiers doorgegeven.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

