De Slag is van enorm belang voor zowel Noord- als Zuid-Ieren. Het is een van de zeldzame momenten tijdens de oorlog dat katholieke en protestantse Ieren zij aan zij vochten. Katholieke Ieren hadden zich laten verleiden om deel te nemen aan de oorlog in de hoop dat hun land meer autonomie zou krijgen, wat hen kwalijk werd genomen door de Ierse nationalisten.

Toen uiteindelijk het Ierse vredesproces op gang kwam, na een decennialange bloedige strijd in Noord-Ierland, en in april 1998 het Goede Vrijdagakkoord werd gesloten, werd in datzelfde jaar nog in Mesen het Ierse Vredespark met de Vredestoren gebouwd. Het wil een nationaal gedenkteken en symbool van verzoening zijn waarbij alle Ieren herdacht worden die omgekomen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog, en dit zonder rekening te houden met afkomst, religie of militaire eenheid.