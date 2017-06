Oostends oesterbedrijf krijgt erkenning voor zijn Vlaams streekproduct

Niet iedereen weet het maar ook aan onze kust worden oesters gekweekt. In Oostende is er één familiebedrijfje dat daar al meer dan 20 jaar mee bezig is. Wij waren benieuwd naar die zogenoemde Ostendaise oester.

Oostends oesterbedrijf krijgt erkenning voor zijn Vlaams streekproduct

