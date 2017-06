En toch lijkt het erop dat de schok na ieder gewelddadig incident minder hard aankomt. “Dat lijkt zo, maar eigenlijk is het veel complexer dan dat”, vindt Vervliet. “Onze veerkracht is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Onze sympathie voor de slachtoffers en afkeer voor de terroristen is nog steeds even groot. Maar we kunnen het nu veel beter kaderen. We begrijpen wat er allemaal gebeurt en dat het allemaal nog eens kan gebeuren, vooral omdat we via de media voortdurend beschikken over massa’s informatie.”

“Tijdens de dagen na elke aanslag grijpen we naar symbolen om de gebeurtenissen te verwerken. Dat is telkens hetzelfde patroon. Samen sympathie tonen voor de slachtoffers van terreur en troost zoeken bij elkaar. Om de terroristen te laten zien dat we nog steeds sterker zijn.”