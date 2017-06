De afgelopen dagen en weken konden we genieten van mooi weer met zomerse temperaturen. Daar komt nu - voor even, althans - een einde aan. De afgelopen nacht trok er een regenzone over het land en ook vanochtend blijft het - soms fel - regenen. Het is ook zwaarbewolkt.

In de loop van de dag neemt de kans op onweersbuien toe. Het KMI roept code oranje uit, wat betekent dat er verspreid kans is op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Het zal sowieso hevig waaien, met rukwinden die kunnen oplopen tot 90 kilometer per uur in het centrum van het land en 100 kilometer per uur aan zee. Lokaal zal er ook onweer bijzijn. Het is niet uitgesloten dat er schade wordt veroorzaakt.

In Brussel gaan de parken, bossen en het Zoniënwoud alvast preventief dicht vanaf de middag. Leefmilieu Brussel gaat ze morgen inspecteren en eventuele schade opruimen. Daarna gaan de Brusselse parken en bossen weer open.