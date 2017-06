In 2001 was 2,2 procent van het aantal motorrijders ouder dan 65, vorig jaar 7,9 procent. De cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer geven een stijging van 5.212 naar 29.847 aan: een verzesvoudiging. De gemiddelde leeftijd van de motorrijder is gestegen van 40 in 2001 naar 49 in 2016.

Theo Beeldens van de Motorcycle Action Group ziet daarvoor verschillende oorzaken. "Jonge mensen zijn niet meer zo kapitaalkrachtig dat ze een krachtige motor kunnen kopen", verklaart Beeldens in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Bovendien zijn er eigenlijk weinig mensen die met een motor rijden van hun 18 tot pakweg 87 jaar. De meeste mensen hebben een periode dat ze geen motor hebben." Hij heeft het over de periode dat mensen trouwen, een huis kopen en kinderen opvoeden.

Volgens Beeldens kopen ook alsmaar minder mensen een zware motor als ze 18 zijn, maar stellen ze dat uit tot ze 24 zijn. "Dan zijn er net meer mensen die trouwen of een huis kopen." Waarom 18-jarigen geen zware motor meer kopen? Volgens Beeldens is dat omdat het zogenoemde faserijbewijs te duur is geworden. "De politiek heeft er een knoeiboel van gemaakt. Het faserijbewijs is zo duur geworden dat iedereen wacht tot hij 24 is."

Het gebruik van zware motoren over alle leeftijden samen is tussen 2001 en 2016 met 61 procent gestegen. Vorig jaar zijn in ons land bijna 380 000 zware motoren ingeschreven.