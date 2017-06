Zondagavond vond een benefietconcert plaats om de aanslag in Manchester op 22 mei te herdenken en de slachtoffers te steunen. Uiteraard werden ook de slachtoffers van de aanval in Londen herdacht. Gastvrouw was tieneridool Ariana Grande. Het was vlak na haar concert in Manchester dat een terrorist zich opblies.

Het concert - One Love Manchester - was een ode aan de liefde, gericht tegen elke vorm van haat. Wereldsterren als Pharrell Williams, Usher en Coldplay kwamen Grande op het podium vergezellen. Ze sloot het concert pakkend af met haar versie van "Over the rainbow".