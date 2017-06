Een voor een breekt Ish beweegredenen af die mensen zouden kunnen drijven tot een terreurdaad.

"Soms neem jij de vorm in van iemand die het doet in de naam van patriottisme. Je vecht voor je land, voor je cultuur, voor wat jij kent en niet veranderd wilt zien. (...) Je denkt dat dit je kans is om een held te zijn. Je denkt dat mensen je dankbaar zullen zijn omdat jij doet wat jij denkt velen zouden willen doen. Maar weinig willen wat jij wilt. Was je er maar geweest om in te zien dat jij had moeten doen wat jij wou, niet wat je dacht dat je moest doen."

"Soms neem jij de vorm aan van iemand die het doet in de naam van God, omdat jij denkt dat Hij je nodig heeft om wat Hij heeft gewild te veranderen. Hij wou dat we als verschillende volkeren en mensen hier mekaar zouden leren kennen. Jij wilt dat we allemaal als jou worden. Jij en jouw eigen leiders hebben jou kunnen overtuigen om een missie aan te gaan die bestempeld wordt als goddelijk. Beste, wat heb jij je toch vergist. Je bent niets anders dan een kogel in de strijd voor land, macht en geld."

"Soms neem jij de vorm aan van iemand die tegen de machtsverhouding wilt vechten. Je hekelt sommige leiders en hun volgers, hun arrogantie, oneerlijkheid, corruptie en hoe zij naar jou kijken, hoe waardeloos ze jou laten voelen. Je denkt te winnen maar zag je maar wat er gebeurt na je dood. Zij winnen, keer na keer. Macht wint."

"De slechte ervaringen die medeverantwoordelijk zijn voor je daden wis je niet weg, al wat je doet is hen vergroten, vermeerderen en hen dan doorspelen aan iemand anders."