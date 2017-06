Haalt u een marcelleke uit de kast? Of spreekt u toch over een "mouwloos onderhemd"? Wellicht eerder het eerste. En ook al lijkt het niet zo, ook hier is er een verwijzing naar een persoon.

Volgens de legende zou de term in ons land namelijk een hommage zijn aan de Franse bokser Marcel Cerdan, die zich vaak in zulke mouwloze shirts liet zien of zelfs soms zijn mouwen afscheurde. Uiteindelijk begon Etablissements Marcel in Parijs de onderhemdjes te produceren. En even later was de term "marcelleke" een feit.