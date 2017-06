Brand in psychiatrie Stuivenbergziekenhuis, 135 patiënten geëvacueerd

Er heeft een brand gewoed in de afdeling psychiatrie van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. 135 patiënten werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. De brand is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

