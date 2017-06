"Wij stonden aan het podium te wachten voor Liam Gallagher toen er plots iemand van de organisatie op het podium kwam die zei dat er een bommelding of iets dergelijks was en dat het volledige festivalterrein moest ontruimd worden", getuigt Nick Gunst. "Iedereen is toen naar de camping gegaan, maar meer informatie is er niet. Alles is heel rustig verlopen en hier op de camping merk je er niet veel van."

Reinder Vandersteene is videotechnicus bij de groep Bastille. "Wij waren ons materiaal aan het klaarzetten op het podium toen we opeens zagen hoe al het volk langs de grote uitgang werd weggeleid. Enkele minuten later werden ook wij verplicht om van het podium te gaan. Nog even later vernamen we dan dat de politie had bevolen om het hele terrein te evacueren wegens terreurdreiging. Nu is het terrein volledig doods en leeg. Er zijn nog enkel wat mensen van de organisatie en veel politie."

"Alles is goed verlopen. Er was helemaal geen paniek, er is dan ook niets gebeurd van terreur", vertelt Andreas Jodocy. "De politie is nu met honden aan het zoeken naar springstoffen. De festivalgangers zelf zitten nu allemaal op de camping en zijn daar zelfs een beetje aan het vieren."