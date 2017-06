Sinds ex-judoka Ann Simons vorige week getuigde over het grensoverschrijdend seksueel gedrag van coaches in de judowereld, zijn er meerdere andere judoka's die al dan niet anoniem getuigen over gelijkaardige feiten. In "Terzake" getuigt opnieuw een jonge vrouw over het feit dat ze als 16-jairge misbruikt werd door haar coach. Het gaat daarbij om een andere coach dan die die in enkele andere dossiers genoemd wordt.

De vrouw vertelt dat ze in de lagere school met judo begon. Toen ze eind jaren 90 grote wedstrijden begon te winnen, ging haar coach zich steeds dominanter gedragen. "Zijn wil was wet, zowel op de mat als naast de mat. Hij heeft het zo leep gespeeld om uw vertrouwen volledig te winnen en u via dat vertrouwen te misbruiken", zegt de getuige.

"Op een bepaald ogenblik blijft het niet meer bij complimenten geven, maar komen er aanrakingen". Gaandeweg escaleerde de situatie compleet. De coach begon haar te verplichten naar een garage te komen, uiteindelijk bijna dagelijks."Hij ging alle boekjes te buiten. Het was niet gewoon vastpakken, je moest je helemaal ontkleden en hij deed dat dan ook en dan ben je vertrokken."

Het duurde zes jaar eer de judoka met haar coach kon breken. Toen ze zag dat het hele verhaal zich dreigde te herhalen met een ander meisje uit de club, diende ze een klacht in. De man werd in 2014 veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid van een 16-jarige. Hij kreeg een straf van 1 jaar effectief en drie jaar probatie-uitstel.