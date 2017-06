Yassine is de jongere boer van Oussama Atar van wie het gerecht denkt dat hij een grote rol speelde bij de aanslagen in Brussel en Parijs. Oussama is nog altijd spoorloos maar zijn jongere broer zat al een tijd in de cel. Hij werd opgepakt en in verdenking gesteld vlak na de aanslagen in ons land omdat men vreesde dat hij een aanslag zou plegen tijdens een vredesmars in Brussel.

Op zijn lichaam en kleren zouden sporen van explosieven gevonden zijn. En in het audiotestament van Ibrahim El Bakraoui, één van de zelfmoordterroristen van Zaventem, wordt Yassine vermeld. De broers El Bakraoui en de broers Atar zijn trouwens neven.

De jongere broer is nu ook in verdenking gesteld voor de aanslagen in Parijs, als leider van een terroristische organisatie. Vlak na de aanslagen was hij al eens aangehouden, maar hij werd toen vrijgelaten.

Maar er zijn intussen meer bezwarende elementen gevonden. Zo had Yassine een sleutel van het pand in de Henri Bergéstraat in Schaarbeek waar bomgordels voor de aanslagen in Parijs gemaakt werden. Hij heeft blijkbaar ook de gsm-toestellen geactiveerd van de mensen die vanuit ons land de aanslagen in Parijs gecoördineerd hebben.

Al heel wat terreurverdachten uit ons land zijn overgeleverd aan Frankrijk en zitten daar in de cel. De belangrijkste is Salah Abdeslam. De kans is groot dat het Franse gerecht ook de overlevering van Yassine Atar zal vragen.