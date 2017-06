De VS is volgens Peter Mijlemans in Het Nieuwsblad zijn internationaal aanzien nu helemaal kwijt. "Een supermacht ben je niet alleen met militaire power. Die status vereist ook internationaal aanzien. Die was al aan het verschrompelen, en die is de VS nu helemaal kwijt. Op het moment dat Trump zijn beslissing bekendmaakte, was er een Europees-Chinese top over het klimaat. Wereldwijde allianties en machtsblokken kantelen meestal langzaam, maar soms rijdt iemand er met een bulldozer door en gaat alles snel. Nieuwe machtsblokken krijgen vorm. En de VS is daar geen prioritair deel meer van. De beslissing van Trump betekent niet het einde van de wereld, wel het vervroegde einde van supermacht Amerika. De gevolgen van de terugtrekking zijn groter voor de VS dan voor het klimaatakkoord op zich."