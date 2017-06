Generaal Marc Thys van de landcomponent erkent het probleem. "Algemeen is het materiaal voor de infanteriesoldaat er echt op vooruitgegaan", zegt hij, maar door Operatie Vigilant Guardian is er inderdaad een tekort aan ondervesten. Er is een eerste bestelling geplaatst en de extra vesten, zo’n 12.000, worden later dit jaar nog geleverd. Op termijn willen we naar betere en performantere uitrusting, waarbij iedere soldaat over een volledige persoonlijke set beschikt.

Volgens de generaal is het wel van alle tijden dat soldaten hun basisset met eigen materiaal aanvullen. "In mijn tijd als luitenant had ik ook een eigen tent en eigen slaapzak, gewoonweg omdat die beter waren dan wat defensie ons gaf." In vakbondskringen is te horen dat kogelwerende vesten echter tot de beschermende basisuitrusting behoren waarvoor defensie verantwoordelijk is, onder meer omdat de kwaliteitseisen erg hoog liggen.