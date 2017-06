De moeder van de elektriciteitscentrales van ons land was Zwevegem. Die centrale en machines dateren uit het Interbellum. Toen Electrabel (ik gebruik consequent de huidige naam van de eigenaar, mp) na de Tweede Wereldoorlog uitkeek naar mogelijkheden om uit te breiden, dacht men aan Avelgem. Maar de lokale boeren zagen liever koeien dan een centrale. Ook volksschrijver Stijn Streuvels, de grootste zoon van Avelgem, was naar verluidt een fel tegenstander. Zo viel het oog op het buurdorp Ruien waar de centrale wél welkom was. “Ruien was een logische keuze”, zegt Philip Pouillie, verantwoordelijke van alle klassieke centrales van Electrabel in de Benelux. “Het zou een hele grote centrale worden, dus je had ruimte nodig. Ruien had die ruimte. Zulk een grote centrale bouw je niet in of nabij een stedelijke omgeving. De Vlaamse Ardennen waren een agrarische regio. En bovendien hadden we water nodig voor de koeltoren. Dat konden we uit de Schelde halen die langs de centrale stroomt.”

In 1958 werd de centrale gebouwd. De Vlaamse Ardennen waren nog helemaal niet de bekende, toeristische regio die ze nu zijn. De Ronde van Vlaanderen was toen nog niet het massaevenement dat we nu kennen. Er was nog geen sprake van elegante BenB’s, van agrarisch toerisme had nog niemand gehoord en de vele duizenden wielerfanaten die er nu rondhossen, hadden de weg naar Kluisberg, Kwaremont en Koppenberg nog niet gevonden. De Vlaamse Ardennen, en al helemaal dorpjes als Ruien, Berchem, Kwaremont en Zulzeke, aangedrukt tegen de grenzen met West-Vlaanderen en Henegouwen, was een godverlaten streek.