Het is al de vijfde keer in evenveel maanden dat de vakbonden van de zorgsector de straat op gaan. Ze zaten ook samen met premier Charles Michel (MR) en minister van Werk Kris Peeters en minister van Gezondheid Maggie De Block. "We verwachten dat de premier nu eindelijk zijn vakministers overtuigt om geld op tafel te leggen", klonk het vlak voor de vergadering bij Gert Van Hees van de liberale ACVLB.

De vakbonden, werkgevers en Vlaamse en federale regering zitten al sinds eind vorig jaar aan de onderhandelingstafel in een poging om tot een nieuw meerjarenakkoord te komen over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Maar die gesprekken gaan voor de bonden "niet vlot genoeg", omdat er "geen budget op tafel komt".

"De regering heeft nog geen euro vrijgemaakt voor de sector. We hopen dat we nu wel een positief signaal krijgen om de onderhandelingen te kunnen voortzetten", zegt Jan Mortier van ACV-Openbare Diensten. "De situatie op het terrein is ernstig, de werkdruk is hoog", voegt Van Hees toe. "We vragen hier vandaag meer geld en aandacht voor de sector."