Koffiebar geeft mensen met mentale beperking werk

In Antwerpen is vanavond een koffiebar geopend die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen is het een pak moeilijker om een job te vinden, hoe graag ze dat zelf ook willen. Het initiatief gaat uit van de katholieke Sint-Egidiusgemeenschap, die het idee in het buitenland oppikte.

