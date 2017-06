“Pas na 4 jaar op zo’n wachtlijst, kom je in aanmerking voor een huursubsidie, dus dat is geen oplossing als je in 2 maanden tijd een onderdak moet vinden." De VVSG wil dat die huursubsidies uitgebreid worden.

Voor mensen met een laag inkomen is het tegenwoordig bijna onmogelijk om nog een woning te vinden die een beetje in orde is. Die krapte op de woningmarkt is een echte crisis aan het worden. Er moet ingegrepen worden door de overheid.

“En aan verhuurders vragen we: probeer vooroordelen opzij te zetten. Of stap naar een sociaal verhuurkantoor: als je via die weg verhuurt dan krijg je de garantie van maandelijkse huur (zelfs als woning niet verhuurd zou zijn) én dat je het huis terugkrijgt in de oorspronkelijke staat.