Grensoverschrijdend gedrag: wat is het en hoe ermee om te gaan?

De laatste dagen is er heel wat te doen over grensoverschrijdend gedrag in sportclubs. Verschillende sporters, zoals judoka Ann Simons, zeggen dat ze door hun trainer vroeger zijn aangeraakt of behandeld op een manier die ze niet wilden. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? "Karrewiet" vroeg het aan opvoedkundige Liesbeth Kennes.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Grensoverschrijdend gedrag: wat is het en hoe ermee om te gaan?

De laatste dagen is er heel wat te doen over grensoverschrijdend gedrag in sportclubs. Verschillende sporters, zoals judoka Ann Simons, zeggen dat ze door hun trainer vroeger zijn aangeraakt of behandeld op een manier die ze niet wilden. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? "Karrewiet" vroeg het aan opvoedkundige Liesbeth Kennes.