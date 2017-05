Volgens Muyters is er de voorbije vier jaar met het decreet en allerhande acties al een beleid gevoerd rond ethisch sporten zodanig dat verhalen over overschrijdend gedrag zoals uit het judo bespreek worden. De tijd dat zulke getuigenissen niet op een degelijke manier worden aangepakt "is voorbij", maakt de minister zich sterk.

Muyters gaat - nu de getuigenissen uit de judowereld zich opstapelen - nagaan wat de federaties met het decreet en de actieplannen hebben gedaan. "Ik ga er altijd vanuit dat we een aantal zaken aanbieden en dat de federaties daar zelf hun schouders moeten onderzetten. We moeten niet met regeltjes zeggen wat ze moeten doen. De federaties moeten zelf doordrongen zijn. Als ze dat niet zijn, zullen we hen daartoe verder verplichten. De rotte appels moeten eruit. De instrumenten zijn er, ze moeten gebruikt worden." Anders dreigt de minister er mee aan de centen van de federaties te zitten.

Concreet over de Judofederatie is minister Muyters tevreden met de aangekondigde maatregelen. "Het had misschien sneller gemogen. Er waren in het begin een aantal vrij algemene initiatieven. Ik heb gevraagd om die verder te concretiseren. Vandaag is die verdere concretisering er gekomen."

Enkele partijen, zoals regeringspartij Open VLD en oppositiepartij Groen, vragen een onderzoekscommissie of een subcommissie in het parlement om de zaak verder uit te spitten. "Ik vind het geen slecht idee om de Judofederatie, maar ook goeie voorbeelden zoals de gymfederatie, uit te nodigen om te zien waar we staan", reageert minister Muyters.