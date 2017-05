Werbrouck heeft van die man nooit iets ondervonden of gehoord, wat volgens haar niet kon. Het verbaast haar dat er nu feiten aan het licht komen die al meer dan 30 jaar oud zijn. Ze vindt dat er wel een onderscheid is tussen gedwongen zoenen of aanrakingen enerzijds en opmerkingen over borsten of andere lichaamsdelen. De ene kan daartegen, de andere niet, vindt ze.

Hoe dan ook wil ze geen uitspraken doen over de zaak, want je moet de twee kanten horen. Wel moeten de trainers die beschuldigd worden, meteen op non-actief gezet worden en dat heeft nu wat te lang geduurd, vond ze. Vooraleer hen te veroordelen, moeten ze echter ook gehoord worden, aldus Werbrouck.

Of een attest van goed gedrag en zeden de rotte appelen eruit kan krijgen, moet nog blijken. Werbrouck heeft ook niet meteen een oplossing klaar, maar er moet wel een aanspreekpunt komen, waar feiten meteen gemeld kunnen worden.

Ze neemt wel de verdediging van de judosport op zich, want dergelijke feiten kunnen zich in alle sportafdelingen of zelfs culturele organisaties voordoen, waarschuwt Werbrouck.