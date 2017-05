Na een studie van 75 zogenoemde pre-adviezen over de begroting van Vlaamse jeugdorganisaties is de Vlaamse Jeugdraad tot de conclusie gekomen dat die organisaties systematisch veel minder subsidies krijgen dan ze nodig hebben.



De geadviseerde bedragen voor de periode 2018-2021 liggen gemiddeld 20 procent lager dan de bedragen die aangevraagd werden. “Nochtans hebben de organisaties dit jaar erg hun best gedaan om een realistische aanvraag op te stellen, gezien de economische situatie”, zegt Dries De Smet, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad.



De Jeugdraad heeft daarom beslist om - als spreekbuis voor die 111 gesubsidieerde jeugdorganisaties - bij de Vlaamse regering aan te kloppen voor 7 miljoen extra budget voor het jeugdwerk. “Een noodzakelijke investering”, zegt De Smet. “Het jeugdwerk in Vlaanderen staat al heel ver. Als we dat willen verder zetten, moet er ook in geïnvesteerd worden. Die investeringen blijven de laatste jaren afnemen.”



Bovendien is 7 miljoen volgens hem een redelijk voorstel. “Wat we vragen is maar 0,02 procent van de totale Vlaamse begroting”, aldus De Smet. “De middelen zijn er, het is alleen aan de beleidsmakers om bewust te kiezen voor jeugdwerk. Het biedt een antwoord op verschillende sociale vraagstukken in onze samenleving, zoals armoede en integratie.”