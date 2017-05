“Vooral voor het oefenen van het Nederlands zetten we vrijwilligers in”, klinkt het haast unisono bij de gemeenten. Soms is het even wachten op de juiste taalles en dan hebben de vluchtelingen het gevoel dat ze toch al wat kunnen beginnen.



“Het Nederlands dat we spreken op straat en in de winkel, verschilt sterk van wat ze op school leren”, zegt Elise Schoovaerts van het OCMW van Heist op den Berg. “Bovendien moeten de asielzoekers tijdens de erkenningsprocedure vaak een paar keer verhuizen van het ene asielcentrum naar het andere en dan weer naar een lokaal opvanginitiatief. Dat gaat van Limburg naar West-Vlaanderen en van Vlaams-Brabant naar Oost-Vlaanderen. En overal klinkt het Nederlands weer wat anders”.



Het helpt dan echt wel om in losser verband te kunnen oefenen. Dat is ook het geval voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, die in hun zoektocht naar een woning soms in een heel andere provincie belanden. Er zijn tal van initiatieven die door vrijwilligers ingevuld worden:

Praatcafés

Samen sporten, tuinieren, koken (communicatie komt vanzelf)

Allerlei formulieren samen invullen (zoals huur- en electriciteitscontract,…)