Een toptrainer uit het judo is de afgelopen dagen behoorlijk in opspraak gekomen. Alles begon met ex-judoka Ann Simons, die vorige week donderdag in "Van Gils & Gasten" sprak over ongepaste opmerkingen die ze kreeg van de man toen ze als tiener door hem gecoacht werd.

Een andere vrouw vertelde gisteren in "Terzake" nog hoe de man zich seksueel opdrong aan haar toen ze 13 was. "Die trainer is ook eens in de kleedkamer gekomen en heeft me toen ook proberen te kussen. Een tongkus. Dat is toch niet normaal bij een kind van 13 door een man van een jaar of 29?"

Gisteren heeft de coach nog in alle toonaarden ontkend dat er sprake is van enig seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Ik heb nog nooit enige grensoverschrijdende handelingen gesteld zoals onaangepaste aanrakingen of atleten op de schoot nemen", was onder meer te lezen in zijn verklaring.