Naast rookstopmedicatie en nicotinevervangende producten wint de "vapor" of e-sigaret aan populariteit bij rokers die willen stoppen of afbouwen. Ook een elektronische sigaret is een nicotinevervanger: gebruikers inhaleren de stof via damp die ontstaat door een vloeistof die verhit wordt, en niet via de rook, zoals bij een gewone sigaret. Zowel bij gewone sigaretten als vapors komen er dampwolken vrij, maar enkel bij sigaretten en sigaren gebeurt dat door een verbrandingsproces waarbij schadelijke stoffen vrijkomen.

"We zien dat mensen tegenwoordig vaker voor een e-sigaret kiezen om te stoppen met roken, en die is zeker minder ongezond dan een gewone sigaret, omdat er geen stoffen worden verbrand. Teer en koolstofmonoxide, de afvalstoffen die bij de verbranding van een sigaret vrijkomen, zitten hier niet in", legt Plets uit. "Maar die producten zijn nog niet lang genoeg op te markt, om te weten of ze even goed werken als andere methoden om te stoppen met roken. En ook de gezondheidsrisico's op langere termijn zijn onduidelijk."