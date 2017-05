Op de redactie van "De inspecteur" liepen de afgelopen weken verschillende vragen binnen van luisteraars die met hun motorhome naar de keuring waren geweest. Zij kregen een waarschuwing of werden zelfs afgekeurd omdat er geen sticker of pictogram plakte op de zetels waar geen veiligheidsgordel aanwezig is en waar je dus niet mag zitten tijdens het rijden. Dat was sinds kort verplicht, zo kregen ze te horen. Alleen wist niemand hoe die sticker er dan moest uitzien of waar je die kan vinden.