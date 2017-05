De afgelopen dagen was het bijzonder druk in de rijexamencentra. Niet toevallig, want vanaf morgen verandert er heel wat. Het theoretische examen zelf blijft onveranderd, met 50 vragen waarop je minstens 41 punten moet halen om te slagen. Maar waar vroeger voor elke fout één punt werd afgetrokken, wordt dat voor zogenoemde zware fouten nu opgetrokken naar vijf punten. Onder zware fouten wordt onder meer het negeren van een rood verkeerslicht, het overschrijden van een witte doorlopende streep of een snelheidsovertreding gezien.