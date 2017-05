"Ik ben woedend, ik heb ook plaatsvervangende schaamte over wat er allemaal naar buiten komt en ontzettend veel hartzeer", zegt Dedecker. Hij is boos "op iedereen". "We zijn een van de meest succesvolle sporten ooit geweest, onberispelijk. Door een paar onnozelaars komt onze sport in diskrediet. Ik ben daar ontzettend kwaad voor", aldus de voormalige bondscoach.

De toestand wordt "bijna onhoudbaar" voor de trainer die door verschillende ex-judoka's met de vinger wordt gewezen, stelt Jean-Marie Dedecker. Hij vindt ook dat de Judofederatie heel streng moet optreden. "Aan mooie woorden, daar heeft niemand iets aan. De federatie moet onmiddellijk mensen op non-actief zetten, onmiddellijk een onafhankelijke onderzoekscommissie met een magistraat aan het hoofd instellen. We gaan die stal verdomme uitmesten. Wat ze nu aankondigen te zullen doen, vind ik te weinig."

Dedecker is vooral getroffen omdat de getuigenissen gaan over minderjarige slachtoffers. "Je bent trainer, je blijft daar af. Kinderen - en zeker atleten - zitten altijd in een minderwaardige positie. Als coach beslis je over hun carrière. Je hebt ontzettend veel macht." Ten slotte heeft Jean-Marie Dedecker nog een boodschap voor trainers die zich opdringen aan minderjarigen. "Mocht ik die mensen tegenkomen - als het waar is wat er allemaal gebeurd is -, ik castreer ze persoonlijk met twee bakstenen."