Criminologe Tine Vertommen (Universiteit Antwerpen) bestudeert al jaren grensoverschrijdend seksueel gedrag in de sportwereld. Volgens haar is de reactie van de Judofederatie traag en niet krachtig genoeg. "De melders hebben een veel krachtiger signaal nodig om te voelen dat hun verhaal erkend worden en dat er echt iets mee zal worden gedaan. De reactie uit de Federatie is nu even afwachten en bekijken. Dat is op dit moment voor de melders veel te weinig."

Vertommen vindt het ook geen goed signaal dat men de atleten "weerbaarder" wil maken. "Laat ons realistisch zijn: als collega-coaches en het bestuur de betrokken trainers er niet op konden aanspreken en het gedrag terugdringen, moeten we dat dan verwachten van minderjarige sporters?"

Seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurt overigens in alle sporten, aldus criminologe Vertommen. Volgens haar is er nood aan heel beleidsraamwerk. "Dat is nu al voor handen, maar het wordt onvoldoende in de praktijk geïmplementeerd. Minister Muyters (Vlaams minister van Sport, N-VA) heeft gekozen voor de softe aanpak: hij biedt maatregelen aan en stimuleert het. Maar niets is verplicht."