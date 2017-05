Een toptrainer uit het judo komt meer en meer in het nauw door een nieuwe getuigenis over ontoelaatbaar seksueel gedrag. Vorige donderdag getuigde ex-judoka Ann Simons over ongepaste opmerkingen die ze van de man kreeg toen ze als tiener door hem gecoacht werd.

Een andere vrouw, die onze collega's van "Terzake" konden interviewen, vertelt dat de man zich seksueel opdrong aan haar toen ze 13 was. De vrouw verkiest anoniem te blijven. "Die trainer is ook eens in de kleedkamer gekomen en heeft me toen ook proberen te kussen. Een tongkus. Dat is toch niet normaal bij een kind van 13 door een man van een jaar of 29."

De vrouw vertelt ook hoe een andere trainer haar heeft betast toen ze moest worden ingetapet voor een sleutelbeenbreuk. "De tape liep tot voorbij mijn borsten en dan vroeg de trainer: "Vind je dat leuk als ik aan je borsten kom?"."