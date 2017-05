Tot nu, want sinds kort kunnen de parketten de regeling om een straf via een verruimde minnelijke schikking te regelen opnieuw toepassen. Via een omzendbrief hebben de Procureurs-generaal instructies rondgestuurd over hoe de afkoopwet moet worden toegepast. Wel houden ze rekening met de bezwaren die het Grondwettelijk Hof gemaakt heeft: er moet een schikking getroffen worden vóór de rechter een uitspraak doet en krijgt de rechter een grotere rol. Die moet niet alleen oordelen of de wettigheid van een schikking in orde is, maar ook of het bedrag in verhouding staat met het misdrijf.

Op dat laatste was er in het verleden heel wat kritiek gekomen na enkele grote fraudezaken. Zo betaalde Omega Diamonds een minnelijke schikking van 160 miljoen euro in een fraudezaak van naar schatting 2 miljard euro.