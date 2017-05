'Vaak komt het extra werk op de schouders van de collega’s en de bedrijfsleider terecht", aldus Inge Geerdens. Zij vindt dan ook dat werkgevers mee aan de onderhandelingstafel moeten betrokken worden.

"In een ideale situatie komen we tot beslissingen die zowel werknemers als werkgevers gelukkig maken.Te veel gewicht in het ene schaaltje leidt onvermijdelijk tot een onevenwicht. Daarom is iedereen verantwoordelijk."

"Dat betekent dat het inderdaad fijn is om de kinderen om half vier aan de schoolpoort te gaan halen, maar dat er dan ’s avonds nog een uurtje doorgewerkt moet worden. Zodat het bedrijf ook verder kan."