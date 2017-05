Daaruit blijkt dat 60% van die ondervraagde Belgen dit jaar met vakantie vertrekken. Vorig jaar was dat 47%. Dat is opvallend minder, maar is mogelijk te verklaren omdat de vorige enquête werd afgenomen in de periode na de terreuraanslagen van maart vorig jaar.

Toen hebben mogelijk veel Belgen hun reisplannen ingekort uit vrees voor de veiligheid. De risico's zoals aanslagen zijn overigens nu nog na de prijs de tweede keuzecriteria voor een bestermming. Het klimaat staat op de derde plaats. Gaan er dan meer mensen op reis, dan kiezen ze meer voor kortere verblijven; gemiddeld voor 1,8 weken.

Gemiddeld wil een Belgisch gezin dit jaar 2.179 euro per vakantie besteden; vorig jaar was dat nog 2.412 euro. Het Europese gemiddelde ligt op 1.989 euro per gezin.